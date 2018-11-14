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Gap DM - эксперт для MetaTrader 5

cmillion | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1869
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Vladimir Khlystov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник ожидает  гэпа на открытии  бара. При обнаружении гэпа (Close #1 - Open #0) открывается позиция в сторону, противоположную гэпу. Имеющиеся настройки: Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit), выбор типа лота: постоянный или динамический (Money management) и максимальное количество открытых позиций в рынке.

Gap DM

Gold Dust Gold Dust

Gold Dust - Золотоносный песок

Float_Pivot_Smoothed_Digit Float_Pivot_Smoothed_Digit

Индикатор Float_Pivot_Digit со сглаживанием входных таймсерий, используемых в расчётах. Параметры сглаживания входных таймсерий определяются входными переменными индикатора

XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer

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