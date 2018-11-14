Автор идеи - Vladimir Khlystov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник ожидает гэпа на открытии бара. При обнаружении гэпа (Close #1 - Open #0) открывается позиция в сторону, противоположную гэпу. Имеющиеся настройки: Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit), выбор типа лота: постоянный или динамический (Money management) и максимальное количество открытых позиций в рынке.



