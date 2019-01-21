Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alert 指标，能够高亮显示指标输入参数中选择的交易时区。 这些区域以不同的直方图颜色显示。

input bool TimeTrade= true ; input HOURS StartH=ENUM_HOUR_4; input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; input HOURS EndH=ENUM_HOUR_17; input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;

交易时间范围之外的直方图柱线显示为浅灰色; 柱线尺寸大于触发级别

input uint AlertLevel= 150 ;

在该范围内以黄色显示; 低于触发级别的那些则为钢灰色。 警报，推送通知和电子邮件仅在标记的交易时段内发送。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。











图例1. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert 指标

