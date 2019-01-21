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Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

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4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alert 指标，能够高亮显示指标输入参数中选择的交易时区。 这些区域以不同的直方图颜色显示。 

input bool   TimeTrade=true;      //启用交易时区高亮显示
input HOURS  StartH=ENUM_HOUR_4;  //交易开始 (时)
input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //交易开始 (分)
input HOURS  EndH=ENUM_HOUR_17;   //交易结束 (时)
input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;  //交易结束 (分)

交易时间范围之外的直方图柱线显示为浅灰色; 柱线尺寸大于触发级别

input uint AlertLevel=150;                      // 触发级别

在该范围内以黄色显示; 低于触发级别的那些则为钢灰色。 警报，推送通知和电子邮件仅在标记的交易时段内发送。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。


图例1. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert 指标

图例1. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert 指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23232

XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer

XFisher_org_v1_Vol_Supr 指标，显示附加信号圆点，表示指示线突破零轴

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