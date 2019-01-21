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Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert - MetaTrader 5脚本
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Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alert 指标，能够高亮显示指标输入参数中选择的交易时区。 这些区域以不同的直方图颜色显示。
input bool TimeTrade=true; //启用交易时区高亮显示 input HOURS StartH=ENUM_HOUR_4; //交易开始 (时) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //交易开始 (分) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_17; //交易结束 (时) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //交易结束 (分)
交易时间范围之外的直方图柱线显示为浅灰色; 柱线尺寸大于触发级别
input uint AlertLevel=150; // 触发级别
在该范围内以黄色显示; 低于触发级别的那些则为钢灰色。 警报，推送通知和电子邮件仅在标记的交易时段内发送。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。
图例1. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23232
XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer
XFisher_org_v1_Vol_Supr 指标，显示附加信号圆点，表示指示线突破零轴跳空 DM
智能交易系统等待柱线开盘时的跳空。
Fib_SR_8
Fib_SR 指标带有三个附加的支撑和阻力区域BullsBearsEyes EA
智能交易系统基于自定义的 BullsBearsEyesindicator 指标