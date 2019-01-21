XFisher_org_v1_Vol_Supr 指标，显示附加信号圆点，表示指示线突破零轴。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。





图例1. XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer 指标

