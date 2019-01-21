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XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer - MetaTrader 5脚本
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XFisher_org_v1_Vol_Supr 指标，显示附加信号圆点，表示指示线突破零轴。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。
图例1. XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23228
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alert 指标，能够高亮显示指标输入参数中选择的交易时区。 这些区域以不同的直方图颜色显示Fib_SR_8
Fib_SR 指标带有三个附加的支撑和阻力区域