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Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts_HTF - MetaTrader 5脚本
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Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts 指标可以在输入参数里更改指标时间帧：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期（时间帧）
若要运行指标，应将 Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23216
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep 指标，当指标突破输入中指定的触发级别时，能够发送警报，电子邮件和推送通知。MACD 无样品
基于 iMA（移动平均线，MA）和 iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD）指标的智能交易系统
Float_Pivot_Digit
布林带® 的另一种替代方案，在通道内填充颜色，并绘制为云，显示最后数值的价格标签，并可以将通道级别舍入到所需的位数Float_Pivot_Smoothed_Digit
Float_Pivot_Digit 指标，计算输入时间序列中使用了平滑。 时间序列平滑参数由指标输入变量确定