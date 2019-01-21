Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep 指标，当指标突破输入中指定的触发级别时，能够发送警报，电子邮件和推送通知。

布林带® 的另一种替代方案，在通道内填充颜色，并绘制为云，显示最后数值的价格标签，并可以将通道级别舍入到所需的位数

Float_Pivot_Digit 指标，计算输入时间序列中使用了平滑。 时间序列平滑参数由指标输入变量确定