一款简单的指标，使用平滑 Heiken_Ashi 烛条的最高价和最低价计算金融资产的波动率，并四舍五入。

两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 ColorMETRO 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量