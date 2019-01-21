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MACD 无样品 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 5338
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路 Leonid Basis
mq5 代码作者 - barabashkakvn
智能交易系统使用 iMA（移动平均线，MA）和 iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD）指标。
均线指标用作趋势过滤器。
手数可以是固定的或动态的（在 Money management: Lot OR Risk 参数中设置）。 参数 The value for "Money management" 即可设置手数值，亦或风险百分比。
持仓可应用尾随停止。
开仓信号还可用作反向持仓的平仓信号。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23210
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep
一款简单的指标，使用平滑 Heiken_Ashi 烛条的最高价和最低价计算金融资产的波动率，并四舍五入。Exp_ColorMETRO_MMRec_Duplex
两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 ColorMETRO 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep 指标，当指标突破输入中指定的触发级别时，能够发送警报，电子邮件和推送通知。Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts_HTF
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts 指标可以在输入参数里更改指标时间帧