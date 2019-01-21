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日交易 PAMXA - MetaTrader 5EA

PAMXA | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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思路 PAMXA

mq5 代码作者 - barabashkakvn

该策略所依据的生成信号来自计算两个时间帧的两个指标：D1 时间帧上的 iAO（动量振荡器，AO）和 H1 时间帧上的 iStochastic（随即振荡器，Stoh）。

信号分两步形成。 买入信号的示例:

  • 步骤一。 在更高的时间帧内，等待 iAO 在柱线＃1 上越过“0.0”
  • 步骤二。 开始搜索在较低时间帧的＃1 柱线上的 iStochastic 低于指定级别“-20.0”的时刻

日交易 PAMXA


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23201

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基于自定义平滑 RSI 指标的智能交易系统。

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