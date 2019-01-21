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日交易 PAMXA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路 PAMXA
mq5 代码作者 - barabashkakvn
该策略所依据的生成信号来自计算两个时间帧的两个指标：D1 时间帧上的 iAO（动量振荡器，AO）和 H1 时间帧上的 iStochastic（随即振荡器，Stoh）。
信号分两步形成。 买入信号的示例:
- 步骤一。 在更高的时间帧内，等待 iAO 在柱线＃1 上越过“0.0”
- 步骤二。 开始搜索在较低时间帧的＃1 柱线上的 iStochastic 低于指定级别“-20.0”的时刻
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23201
jMaster RSI
基于自定义平滑 RSI 指标的智能交易系统。Fib_SR_6
Fib_SR 指标有两个额外的支撑和阻力区域。
Exp_ColorMETRO_MMRec_Duplex
两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 ColorMETRO 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep
一款简单的指标，使用平滑 Heiken_Ashi 烛条的最高价和最低价计算金融资产的波动率，并四舍五入。