XFisher_org_v1_Vol 振荡器，在趋势方向进入超买和超卖区域时，在零轴处以彩色方块形式附加指示

该指标显示三个指标（iSAR，iMFI 和 iTEMA）在九个时间帧上的买入和卖出信号，具有完整设置

SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标能够在交易信号出现时发送警报，电子邮件和推送通知