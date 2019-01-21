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XFisher_org_v1_Vol_Supr - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XFisher_org_v1_Vol_Supr.mq5 (30.14 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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XFisher_org_v1_Vol 振荡器，在趋势方向进入超买和超卖区域时，在零轴处以彩色方块形式附加指示。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。

图例1. XFisher_org_v1_Vol_Supr 指标 

图例1. XFisher_org_v1_Vol_Supr 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23189

XFisher_org_v1_Vol_HTF XFisher_org_v1_Vol_HTF

XFisher_org_v1_Vol 指标可以在输入参数里更改指标时间帧

XFisher_org_v1_Vol XFisher_org_v1_Vol

XFisher_org_v1 振荡器实现了将交易量制作为彩色直方图

XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF

XFisher_org_v1_Vol 指标可以在输入参数里更改指标时间帧

SignalTable_Sar_MFI_TEMA SignalTable_Sar_MFI_TEMA

该指标显示三个指标（iSAR，iMFI 和 iTEMA）在九个时间帧上的买入和卖出信号，具有完整设置