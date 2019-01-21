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XFisher_org_v1_Vol_Supr - MetaTrader 5脚本
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XFisher_org_v1_Vol 振荡器，在趋势方向进入超买和超卖区域时，在零轴处以彩色方块形式附加指示。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。
图例1. XFisher_org_v1_Vol_Supr 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23189
XFisher_org_v1_Vol_HTF
XFisher_org_v1_Vol 指标可以在输入参数里更改指标时间帧XFisher_org_v1_Vol
XFisher_org_v1 振荡器实现了将交易量制作为彩色直方图
XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF
XFisher_org_v1_Vol 指标可以在输入参数里更改指标时间帧SignalTable_Sar_MFI_TEMA
该指标显示三个指标（iSAR，iMFI 和 iTEMA）在九个时间帧上的买入和卖出信号，具有完整设置