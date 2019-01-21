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XFisher_org_v1_Vol_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XFisher_org_v1_Vol.mq5 (26.59 KB) 预览
XFisher_org_v1_Vol_HTF.mq5 (28.77 KB) 预览
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XFisher_org_v1_Vol 指标可以在输入参数里更改指标时间帧:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期（时间帧）

若要正确操作指标，应将已编译的 XFisher_org_v1_Vol.ex5 指标文件放在 终端_数据_文件夹\MQL5\Indicators 中。


图例1. 指标 XFisher_org_v1_Vol_HTF

图例1. 指标 XFisher_org_v1_Vol_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23185

XFisher_org_v1_Vol XFisher_org_v1_Vol

XFisher_org_v1 振荡器实现了将交易量制作为彩色直方图

X2MA_3HTF X2MA_3HTF

三个来自不同时间帧的 X2MA 指标显示于单一窗口中

XFisher_org_v1_Vol_Supr XFisher_org_v1_Vol_Supr

XFisher_org_v1_Vol 振荡器，在趋势方向进入超买和超卖区域时，在零轴处以彩色方块形式附加指示

XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF

XFisher_org_v1_Vol 指标可以在输入参数里更改指标时间帧