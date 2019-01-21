三个来自不同时间帧的 X2MA 指标显示于单一窗口中

XFisher_org_v1 振荡器实现了将交易量制作为彩色直方图

XFisher_org_v1_Vol 振荡器，在趋势方向进入超买和超卖区域时，在零轴处以彩色方块形式附加指示

XFisher_org_v1_Vol 指标可以在输入参数里更改指标时间帧