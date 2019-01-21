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X2MA_3HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
X2MA.mq5 (16.54 KB) 预览
X2MA_3HTF.mq5 (29.57 KB) 预览
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三个来自不同时间帧的 X2MA 指标显示于单一窗口中， X2MA_3HTF 设计用于附加窗口，而 X2MA_3HTF_main 用于主窗口。


图例1. SpearmanRankCorrelation_3HTF and X2MA_3HTF_main 指标

图例1. SpearmanRankCorrelation_3HTF and X2MA_3HTF_main 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23181

Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex

两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 VortexIndicator 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量

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