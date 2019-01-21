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三个来自不同时间帧的 X2MA 指标显示于单一窗口中， X2MA_3HTF 设计用于附加窗口，而 X2MA_3HTF_main 用于主窗口。
图例1. SpearmanRankCorrelation_3HTF and X2MA_3HTF_main 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23181
Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex
两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 VortexIndicator 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量Dolly_Graphics_v11-GMTShift
支撑和阻力通道指标。
XFisher_org_v1_Vol
XFisher_org_v1 振荡器实现了将交易量制作为彩色直方图XFisher_org_v1_Vol_HTF
XFisher_org_v1_Vol 指标可以在输入参数里更改指标时间帧