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Dolly_Graphics_v11-GMTShift - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Mods and stuff by Linuxser for Forex-TSD
Индикатор коридоров поддержки и сопротивления.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 19.04.2008.
Рис.1. Индикатор Dolly_Graphics_v11-GMTShift
Super_Signals_Channel_V3
Индикатор Super_Signals_Channel_V3 с цветовым заполнением внутренности канала и средней линиейSuper_Signals_Channel_V2
Индикатор Super_Signals_Channel перерисовки
Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора VortexIndicator, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыX2MA_3HTF
Три индикатора X2MA с разных таймфреймов в одном окне.