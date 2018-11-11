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Индикаторы

Dolly_Graphics_v11-GMTShift - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2615
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Mods and stuff by Linuxser for Forex-TSD

Индикатор коридоров поддержки и сопротивления.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 19.04.2008.

Рис.1. Индикатор Dolly_Graphics_v11-GMTShift

Рис.1. Индикатор Dolly_Graphics_v11-GMTShift

Super_Signals_Channel_V3 Super_Signals_Channel_V3

Индикатор Super_Signals_Channel_V3 с цветовым заполнением внутренности канала и средней линией

Super_Signals_Channel_V2 Super_Signals_Channel_V2

Индикатор Super_Signals_Channel перерисовки

Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора VortexIndicator, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

X2MA_3HTF X2MA_3HTF

Три индикатора X2MA с разных таймфреймов в одном окне.