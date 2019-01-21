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EA

Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (237.01 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
VortexIndicator.mq5 (15.98 KB) 预览
Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex.mq5 (20.7 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 VortexIndicator 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量。 智能交易系统是 Exp_VortexIndicator_Duplex 交易系统进一步开发的结果，其目标是能够改变已开仓的交易量。

为此目的，智能交易系统添加了以下输入模块:

input uint    L_TotalMMTriger=5;    //L 计算止损的最后买入成交数量
input uint    L_LossMMTriger=3;     //L 亏损的买入成交数以减少资金管理
input double  L_SmallMM=0.01;       //L 如有亏损，一笔成交可占存款份额
input double  L_MM=0.1;             //L 正常交易一笔成交占存款份额
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //L 手数设置模式

and

input uint    S_TotalMMTriger=5;    //S 计算止损的最后卖出成交数量
input uint    S_LossMMTriger=3;     //S 亏损的买入成交数以减少资金管理
input double  S_SmallMM=0.01;       //S 如有亏损，一笔成交可占存款份额
input double  S_MM=0.1;             //S 正常交易一笔成交占存款份额
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //S 手数设置模式

在如此输入情况下，从最后五笔交易中进行选择，其中三笔在单一方向亏损，EA 将以相同的方向以 0.01 手开仓。 如果最后五笔交易亏损少于三笔，则开仓量为 0.1。

若令智能交易系统运行，您应将已编译的 VortexIndicator.ex5 指标文件放在 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 中。

以下测试使用 EA 默认输入参数。 在测试中未使用止损和止盈。



图例1. 图表上具有对称设置的交易示例。

图例1. 图表上具有对称设置的交易示例。


2017 年 EURAUD H8 的测试结果：

图例2. 测试结果图表

图例2. 测试结果图表


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23180

Dolly_Graphics_v11-GMTShift Dolly_Graphics_v11-GMTShift

支撑和阻力通道指标。

Super_Signals_Channel_V3 Super_Signals_Channel_V3

Super_Signals_Channel_V3 指标，通道以彩色填充，并带有中间线

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三个来自不同时间帧的 X2MA 指标显示于单一窗口中

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XFisher_org_v1 振荡器实现了将交易量制作为彩色直方图