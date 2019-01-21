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Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 VortexIndicator 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量。 智能交易系统是 Exp_VortexIndicator_Duplex 交易系统进一步开发的结果，其目标是能够改变已开仓的交易量。
为此目的，智能交易系统添加了以下输入模块:
input uint L_TotalMMTriger=5; //L 计算止损的最后买入成交数量 input uint L_LossMMTriger=3; //L 亏损的买入成交数以减少资金管理 input double L_SmallMM=0.01; //L 如有亏损，一笔成交可占存款份额 input double L_MM=0.1; //L 正常交易一笔成交占存款份额 input MarginMode L_MMMode=LOT; //L 手数设置模式
and
input uint S_TotalMMTriger=5; //S 计算止损的最后卖出成交数量 input uint S_LossMMTriger=3; //S 亏损的买入成交数以减少资金管理 input double S_SmallMM=0.01; //S 如有亏损，一笔成交可占存款份额 input double S_MM=0.1; //S 正常交易一笔成交占存款份额 input MarginMode S_MMMode=LOT; //S 手数设置模式
在如此输入情况下，从最后五笔交易中进行选择，其中三笔在单一方向亏损，EA 将以相同的方向以 0.01 手开仓。 如果最后五笔交易亏损少于三笔，则开仓量为 0.1。
若令智能交易系统运行，您应将已编译的 VortexIndicator.ex5 指标文件放在 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 中。
以下测试使用 EA 默认输入参数。 在测试中未使用止损和止盈。
图例1. 图表上具有对称设置的交易示例。
2017 年 EURAUD H8 的测试结果：
图例2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23180
Dolly_Graphics_v11-GMTShift
支撑和阻力通道指标。Super_Signals_Channel_V3
Super_Signals_Channel_V3 指标，通道以彩色填充，并带有中间线
X2MA_3HTF
三个来自不同时间帧的 X2MA 指标显示于单一窗口中XFisher_org_v1_Vol
XFisher_org_v1 振荡器实现了将交易量制作为彩色直方图