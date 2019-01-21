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Dolly_Graphics_v11-GMTShift - MetaTrader 5脚本
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- 已发布:
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原作者:
由 Linuxser 针对 Forex-TSD 所作的模块
支撑和阻力通道指标。
原始指标采用 MQL4 语言开发，并于 2008 年 4 月 19 日发布在 代码库 中。
图例1. Dolly_Graphics_v11-GMTShift 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23179
Super_Signals_Channel_V3
Super_Signals_Channel_V3 指标，通道以彩色填充，并带有中间线Super_Signals_Channel_V2
重绘的 Super_Signals_Channel 指标
Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex
两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 VortexIndicator 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量X2MA_3HTF
三个来自不同时间帧的 X2MA 指标显示于单一窗口中