代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Dolly_Graphics_v11-GMTShift - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
4452
等级:
(21)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者:

由 Linuxser 针对 Forex-TSD 所作的模块

支撑和阻力通道指标。

原始指标采用 MQL4 语言开发，并于 2008 年 4 月 19 日发布在 代码库 中。

图例1. Dolly_Graphics_v11-GMTShift 指标

图例1. Dolly_Graphics_v11-GMTShift 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23179

Super_Signals_Channel_V3 Super_Signals_Channel_V3

Super_Signals_Channel_V3 指标，通道以彩色填充，并带有中间线

Super_Signals_Channel_V2 Super_Signals_Channel_V2

重绘的 Super_Signals_Channel 指标

Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex

两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 VortexIndicator 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量

X2MA_3HTF X2MA_3HTF

三个来自不同时间帧的 X2MA 指标显示于单一窗口中