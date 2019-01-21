Super_Signals_Channel_V3 指标，通道以彩色填充，并带有中间线

两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 VortexIndicator 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量

三个来自不同时间帧的 X2MA 指标显示于单一窗口中