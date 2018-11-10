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Super_Signals_Channel_V2 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Nick Bilak
Индикатор Super_Signals_Channel перерисовки.
Рис.1. Индикатор Super_Signals_Channel_V2
Super_Signals_Channel
Перерисовывающийся канал, подсматривающий в будущее на количество баров, определяемое входным параметромX2MA_2HTF
Два мувинга X2MA с разных таймфреймов в одном окне в виде цветного облака, цвет которого отображает направление тренда
Super_Signals_Channel_V3
Индикатор Super_Signals_Channel_V3 с цветовым заполнением внутренности канала и средней линиейDolly_Graphics_v11-GMTShift
Индикатор коридоров поддержки и сопротивления.