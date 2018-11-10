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X2MA_2HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Два мувинга X2MA с разных таймфреймов в одном окне в виде цветного облака, цвет которого отображает направление тренда.
Рис.1. Индикатор X2MA_2HTF
RSI Custom Smoothing
Внесены настройки в индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI)) позволяющие из советника управлять отображением уровней и цветом и толщиной основной линии. Добавлено сглаживание.Yesterday Today
Торговля основана на анализе OHLC вчерашнего дня и текущего.
Super_Signals_Channel
Перерисовывающийся канал, подсматривающий в будущее на количество баров, определяемое входным параметромSuper_Signals_Channel_V2
Индикатор Super_Signals_Channel перерисовки