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Индикаторы

X2MA_2HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1382
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
X2MA.mq5 (16.54 KB) просмотр
X2MA_2HTF.mq5 (25.54 KB) просмотр
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Два мувинга X2MA с разных таймфреймов в одном окне в виде цветного облака, цвет которого отображает направление тренда.


Рис.1. Индикатор X2MA_2HTF

Рис.1. Индикатор X2MA_2HTF

RSI Custom Smoothing RSI Custom Smoothing

Внесены настройки в индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI)) позволяющие из советника управлять отображением уровней и цветом и толщиной основной линии. Добавлено сглаживание.

Yesterday Today Yesterday Today

Торговля основана на анализе OHLC вчерашнего дня и текущего.

Super_Signals_Channel Super_Signals_Channel

Перерисовывающийся канал, подсматривающий в будущее на количество баров, определяемое входным параметром

Super_Signals_Channel_V2 Super_Signals_Channel_V2

Индикатор Super_Signals_Channel перерисовки