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Super_Signals_Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Nick Bilak
Перерисовывающийся канал, подсматривающий в будущее на количество баров, определяемое входным параметром
input uint dist=24; // величина заскока в будущее
Рис.1. Индикатор Super_Signals_Channel
X2MA_2HTF
Два мувинга X2MA с разных таймфреймов в одном окне в виде цветного облака, цвет которого отображает направление трендаRSI Custom Smoothing
Внесены настройки в индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI)) позволяющие из советника управлять отображением уровней и цветом и толщиной основной линии. Добавлено сглаживание.
Super_Signals_Channel_V2
Индикатор Super_Signals_Channel перерисовкиSuper_Signals_Channel_V3
Индикатор Super_Signals_Channel_V3 с цветовым заполнением внутренности канала и средней линией