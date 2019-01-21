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自定义平滑 RSI - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
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在输入参数中现已提供以下设置:

  • 指标主线的颜色
  • 指标主线的宽度
  • 两个指标级别的数值

自定义平滑 RSI

上述更新的目的是什么：现在，可以在智能交易系统中管理指标级别和颜色。 此功能在可视化测试期间特别有用。 例如，EA 中设置了非标准级别：35 和 75。 在可视化测试模式下使用自定义平滑 RSI 时，图表上将显示 35 和 75 的级别。

添加了指标缓冲区平滑。 通过简单平均方法执行平滑，周期为 6。

在 EA 中创建指标句柄的示例:

//--- 创建指标 iRSI 的句柄
   handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"RSI Custom Smoothing",Inp_RSI_Period,
                          Inp_RSI_Color,Inp_RSI_Width,Inp_RSI_Level1,Inp_RSI_Level2);
//--- 如果未创建句柄 
   if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 告之失败并输出错误代码 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iRSI indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  m_symbol.Name(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- 指标提早停止 
      return(INIT_FAILED);
     }

 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23156

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