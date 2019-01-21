请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中现已提供以下设置:
- 指标主线的颜色
- 指标主线的宽度
- 两个指标级别的数值
上述更新的目的是什么：现在，可以在智能交易系统中管理指标级别和颜色。 此功能在可视化测试期间特别有用。 例如，EA 中设置了非标准级别：35 和 75。 在可视化测试模式下使用自定义平滑 RSI 时，图表上将显示 35 和 75 的级别。
添加了指标缓冲区平滑。 通过简单平均方法执行平滑，周期为 6。
在 EA 中创建指标句柄的示例:
//--- 创建指标 iRSI 的句柄 handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"RSI Custom Smoothing",Inp_RSI_Period, Inp_RSI_Color,Inp_RSI_Width,Inp_RSI_Level1,Inp_RSI_Level2); //--- 如果未创建句柄 if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE) { //--- 告之失败并输出错误代码 PrintFormat("Failed to create handle of the iRSI indicator for the symbol %s/%s, error code %d", m_symbol.Name(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- 指标提早停止 return(INIT_FAILED); }
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23156
X2MA_2HTF
两条来自不同时间帧的 X2MA 移动平均线，在一个窗口中绘制为彩色云，并根据趋势方向着色Super_Signals_Channel
一个重绘通道，依据相应输入参数中指定的一定数量柱线来观察未来