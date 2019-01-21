在输入参数中现已提供以下设置:





上述更新的目的是什么：现在，可以在智能交易系统中管理指标级别和颜色。 此功能在可视化测试期间特别有用。 例如，EA 中设置了非标准级别：35 和 75。 在可视化测试模式下使用自定义平滑 RSI 时，图表上将显示 35 和 75 的级别。

添加了指标缓冲区平滑。 通过简单平均方法执行平滑，周期为 6。

在 EA 中创建指标句柄的示例: