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Standard Deviation smoothing - индикатор для MetaTrader 5
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Сглаженный Standard Deviation. Период сглаживания равен 3 (расчёт сглаживания производится при помощи MovingAverages.mqh). На рисунке ниже показан стандартный Standard Deviation и сглаженный:
E-Friday
Смотрим на дневной бар #1. Трейлинг позиции.SpearmanRankCorrelation_Histogram_HTF
Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Didi Needles - with MA Threshold Diff Filtering
Классическая версия индикатора Didi Needles (на графике цены), в которую добавлен порог фильтрации на основе разности пороговых значений MA.Gann high/low activator JMA
Активатор максимума/минимума Ганна с JMA