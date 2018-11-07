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Индикаторы

Standard Deviation smoothing - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2094
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Сглаженный Standard Deviation. Период сглаживания равен 3 (расчёт сглаживания производится при помощи MovingAverages.mqh). На рисунке ниже показан стандартный Standard Deviation и сглаженный:

Standard Deviation smoothing


E-Friday E-Friday

Смотрим на дневной бар #1. Трейлинг позиции.

SpearmanRankCorrelation_Histogram_HTF SpearmanRankCorrelation_Histogram_HTF

Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Didi Needles - with MA Threshold Diff Filtering Didi Needles - with MA Threshold Diff Filtering

Классическая версия индикатора Didi Needles (на графике цены), в которую добавлен порог фильтрации на основе разности пороговых значений MA.

Gann high/low activator JMA Gann high/low activator JMA

Активатор максимума/минимума Ганна с JMA