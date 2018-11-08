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SpearmanRankCorrelation_2HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Два индикатора SpearmanRankCorrelation с разных таймфреймов в одном окне в виде цветного облака, цвет которого отображает направление тренда.
Рис.1. Индикатор SpearmanRankCorrelation_2HTF
SpearmanRankCorrelation_3HTF
Три индикатора SpearmanRankCorrelation с разных таймфреймов в одном окнеHLCrossSigForMFI_HTF
Индикатор HLCrossSigForMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Exp_Slow-Stoch_Duplex
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Краткое описание