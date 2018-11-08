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Индикаторы

SpearmanRankCorrelation_2HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1436
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Два индикатора SpearmanRankCorrelation с разных таймфреймов в одном окне в виде цветного облака, цвет которого отображает направление тренда.


Рис.1. Индикатор SpearmanRankCorrelation_2HTF

Рис.1. Индикатор SpearmanRankCorrelation_2HTF

SpearmanRankCorrelation_3HTF SpearmanRankCorrelation_3HTF

Три индикатора SpearmanRankCorrelation с разных таймфреймов в одном окне

HLCrossSigForMFI_HTF HLCrossSigForMFI_HTF

Индикатор HLCrossSigForMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_Slow-Stoch_Duplex Exp_Slow-Stoch_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора Slow-Stoch, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

Flat Channel Flat Channel

Краткое описание