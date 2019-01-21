思路 JS_Sergey

mq5 代码作者 - barabashkakvn

智能交易系统使用 标准偏差平滑 自定义指标，这是一个平滑的 标准偏差。 根据柱线 ＃0，＃1，＃2，＃3 和 ＃4 上的指标值判断趋势存在:

(StdDev #0 > StdDev #1) && (StdDev #1 > StdDev #2) && (StdDev #2 > StdDev #3) && (StdDev #3 > StdDev #4) -> 存在趋势

它还确定“最小柱线数”内的平坦度。 平坦区域由两条线表示：





如果行情目前没有平坦区域，EA 不会下挂单。 此外，如果非横盘，则会从图表中删除相应的指示线。 当触发任何挂单时，其它挂单将被删除，并进一步应用持仓尾随停止。

止损和止盈可以设置为常量或动态值。 这取决于 Stop loss 和Take Profit 参数。 手数值也可以是常量（"Enable the money management function" 设置为“false”）或动态。 这取决于由止损和止盈平仓的交易数量。

EURUSD,M30:



