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扁平通道 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路 JS_Sergey
mq5 代码作者 - barabashkakvn
智能交易系统使用 标准偏差平滑 自定义指标，这是一个平滑的 标准偏差。 根据柱线 ＃0，＃1，＃2，＃3 和 ＃4 上的指标值判断趋势存在:
(StdDev #0 > StdDev #1) && (StdDev #1 > StdDev #2) && (StdDev #2 > StdDev #3) && (StdDev #3 > StdDev #4) -> 存在趋势
它还确定“最小柱线数”内的平坦度。 平坦区域由两条线表示：
如果行情目前没有平坦区域，EA 不会下挂单。 此外，如果非横盘，则会从图表中删除相应的指示线。 当触发任何挂单时，其它挂单将被删除，并进一步应用持仓尾随停止。
止损和止盈可以设置为常量或动态值。 这取决于 Stop loss 和Take Profit 参数。 手数值也可以是常量（"Enable the money management function" 设置为“false”）或动态。 这取决于由止损和止盈平仓的交易数量。
EURUSD,M30:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23139
Normalized_Volume
标准化成交量指标MA_Trend
均线趋势指标
Exp_Slow-Stoch_Duplex
两个相同的交易系统（针对多头和空头持仓）均基于 Slow-Stoch 指标信号，可以在一款智能交易系统中以不同方式配置MACD_MFI
依据 MACD（移动平均线收敛/发散）的 MFI 指标（资金流量指数），提供了当前价格偏差的直观体现