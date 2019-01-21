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EA

扁平通道 - MetaTrader 5EA

JS_Sergey | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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Flat Channel.mq5 (88.53 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Standard Deviation smoothing.mq5 (15.18 KB) 预览
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思路 JS_Sergey

mq5 代码作者 - barabashkakvn

智能交易系统使用 标准偏差平滑 自定义指标，这是一个平滑的 标准偏差。 根据柱线 ＃0，＃1，＃2，＃3 和 ＃4 上的指标值判断趋势存在: 

(StdDev #0 > StdDev #1)  && (StdDev #1 > StdDev #2)  && (StdDev #2 > StdDev #3)  && (StdDev #3 > StdDev #4) -> 存在趋势

它还确定“最小柱线数”内的平坦度。 平坦区域由两条线表示：

扁平通道

如果行情目前没有平坦区域，EA 不会下挂单。 此外，如果非横盘，则会从图表中删除相应的指示线。 当触发任何挂单时，其它挂单将被删除，并进一步应用持仓尾随停止。

止损和止盈可以设置为常量或动态值。 这取决于 Stop lossTake Profit 参数。 手数值也可以是常量（"Enable the money management function" 设置为“false”）或动态。 这取决于由止损和止盈平仓的交易数量。

EURUSD,M30:

扁平通道

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23139

Normalized_Volume Normalized_Volume

标准化成交量指标

MA_Trend MA_Trend

均线趋势指标

Exp_Slow-Stoch_Duplex Exp_Slow-Stoch_Duplex

两个相同的交易系统（针对多头和空头持仓）均基于 Slow-Stoch 指标信号，可以在一款智能交易系统中以不同方式配置

MACD_MFI MACD_MFI

依据 MACD（移动平均线收敛/发散）的 MFI 指标（资金流量指数），提供了当前价格偏差的直观体现