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Индикаторы

HLCrossSigForMFI_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1347
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор HLCrossSigForMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора HLCrossSigForMFI.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.


Рис.1.Индикатор HLCrossSigForMFI_HTF

Рис.1.Индикатор HLCrossSigForMFI_HTF

HLCrossSigForMFI HLCrossSigForMFI

Индикатор HLCrossSigForMFI считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую

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