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HLCrossSigForMFI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор HLCrossSigForMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора HLCrossSigForMFI.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1.Индикатор HLCrossSigForMFI_HTF
Индикатор HLCrossSigForMFI считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющуюCCI_Bar
Индикатор CCI Bar
Три индикатора SpearmanRankCorrelation с разных таймфреймов в одном окнеSpearmanRankCorrelation_2HTF
Два индикатора SpearmanRankCorrelation с разных таймфреймов в одном окне в виде цветного облака, цвет которого отображает направление тренда