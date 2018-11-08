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SpearmanRankCorrelation_3HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Три индикатора SpearmanRankCorrelation с разных таймфреймов в одном окне.
Рис.1. Индикатор SpearmanRankCorrelation_3HTF
Индикатор HLCrossSigForMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахHLCrossSigForMFI
Индикатор HLCrossSigForMFI считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую
Два индикатора SpearmanRankCorrelation с разных таймфреймов в одном окне в виде цветного облака, цвет которого отображает направление трендаExp_Slow-Stoch_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора Slow-Stoch, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте