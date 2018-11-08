Индикатор HLCrossSigForMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор HLCrossSigForMFI считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую