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HLCrossSigForMFI - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Bigeev Rustem
Индикатор HLCrossSigForMFI считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую.
Данный индикатор указывает уровни для открытия позиций, установки стопа, трейлинг-стопа и тейк-профита, что практически не оставляет трейдеру повода для сомнения в открытии той или иной сделки. Исключение психологического и эмоционального фактора из торговли является одним из ключевых моментов в получении прибыли на рынке.
Входные параметры:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input int Supr_Period=6; //Период пробиваемого диапазона, чем больше значение, тем более поздние сигналы и реже input int MA_Period=21; //Период для Triple Exponential Moving Average. Служит в качестве доп. фильтра input int Risk=0; //Максимальный риск в пипсах для расчета уровня входа исходя из уровня ближайшего MAX/MIN input int ATR_Period=120; //Период АТR. Служит для расчета уровня волатильности. input double Q=0.7; //Параметр для постановки Тейка. - Доля от размера Стопа. если =1, Тейк = Стопу input int MFI_Period=12; //Период MFI. Служит в качестве доп. фильтра input ENUM_APPLIED_VOLUME MFI_VolumeType=VOLUME_TICK; // объём MFI input uint HLine=60; //Верхняя сигнальная линия стопов для MFI input uint LLine=40; //Нижняя сигнальная линия стопов для MFI
Отображаемые элементы индикатора:
- Стрелки вверх и вниз - сигналы для открытия соответствующих позиций;
- Круги в перекрестии прицела - место для установки первоначального тейкпрофита;
- Точки - в данном индикаторе используются для подтверждения установленной тенденции, если цена постоянно пробивает уровни данных точек, нужно стараться сохранить позицию как можно дольше, если же точки долгое время рисуют "коридор", самое время зафиксировать прибыль;
- Ромбы - граница установки стоплосса или трейлингстопа.
Рис.1. Индикатор HLCrossSigForMFI
Индикатор HLCrossSigForMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахSpearmanRankCorrelation_3HTF
Три индикатора SpearmanRankCorrelation с разных таймфреймов в одном окне