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在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForMFI 指标。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标在图表中的时段 (时间框架)
为了使指标能够正确运行，要把编译好的 HLCrossSigForMFI.ex5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。
HLCrossSigForMFI_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23136
SpearmanRankCorrelation_3HTF
在一个窗口中显示三个来自不同时段的 SpearmanRankCorrelation 指标。SpearmanRankCorrelation_2HTF
在一个窗口中显示两个来自不同时段的 SpearmanRankCorrelation 指标，根据趋势的方向显示为彩色的云状。
HLCrossSigForMFI
HLCrossSigForMFI 是作为一个趋势指标的，因为它是用于 "捕捉" 趋势的。但是，它是一个非常复杂而包含很多信息的指标，可以在交易中排除心理上和情感上的影响。Trend_Score
Trend Score 指标