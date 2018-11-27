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HLCrossSigForMFI_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
HLCrossSigForMFI.mq5 (31.7 KB) 预览
HLCrossSigForMFI_HTF.mq5 (32.67 KB) 预览
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在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForMFI 指标。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标在图表中的时段 (时间框架)

为了使指标能够正确运行，要把编译好的 HLCrossSigForMFI.ex5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。


HLCrossSigForMFI_HTF 指标

HLCrossSigForMFI_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23136

SpearmanRankCorrelation_3HTF SpearmanRankCorrelation_3HTF

在一个窗口中显示三个来自不同时段的 SpearmanRankCorrelation 指标。

SpearmanRankCorrelation_2HTF SpearmanRankCorrelation_2HTF

在一个窗口中显示两个来自不同时段的 SpearmanRankCorrelation 指标，根据趋势的方向显示为彩色的云状。

HLCrossSigForMFI HLCrossSigForMFI

HLCrossSigForMFI 是作为一个趋势指标的，因为它是用于 "捕捉" 趋势的。但是，它是一个非常复杂而包含很多信息的指标，可以在交易中排除心理上和情感上的影响。

Trend_Score Trend_Score

Trend Score 指标