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Индикаторы

Trend_Score - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1936
Рейтинг:
(12)
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Индикатор Trend Score Тушара Чанде (Tushar S. Chande) был описан в статье "Rating Trend Strength" в S&C magazine за сентябрь 1993.

Отображает как силу тренда, так и его направление.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Price method - используемые в расчёте цены
    • Open/Close - текущие Open и Close
    • Close/Close - прошлая и текущая Close
  • Period method - использование диапазона в расчёте
    • Use period - использовать
    • Do not use period - не использовать
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Рис.1. Period method = Use period


Рис.2. Period method = Do not use period

Mikko Breakout Mikko Breakout

Индикатор Mikko Breakout основан на пробое предыдущего максимального максимума или минимального минимума.

Optimal F for MQL5 (per Ralph Vince) Optimal F for MQL5 (per Ralph Vince)

Библиотека рассчитывает оптимальное F на основе среднего геометрического. Ральф Винс писал: "В реальной торговле размер проигрышей и выигрышей будут постоянно меняться. Поэтому формулы Келли не могут дать нам правильное оптимальное f". Я создал эту библиотеку для расчета оптимального f на основе среднего геометрического, используя формулы Винса.

TMACD_Divergence TMACD_Divergence

Индикатор TMACD Divergence

SVSI SVSI

Индикатор SVSI