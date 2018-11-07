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Trend_Score - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Trend Score Тушара Чанде (Tushar S. Chande) был описан в статье "Rating Trend Strength" в S&C magazine за сентябрь 1993.
Отображает как силу тренда, так и его направление.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Price method - используемые в расчёте цены
- Open/Close - текущие Open и Close
- Close/Close - прошлая и текущая Close
- Period method - использование диапазона в расчёте
- Use period - использовать
- Do not use period - не использовать
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Рис.1. Period method = Use period
Рис.2. Period method = Do not use period
Индикатор Mikko Breakout основан на пробое предыдущего максимального максимума или минимального минимума.Optimal F for MQL5 (per Ralph Vince)
Библиотека рассчитывает оптимальное F на основе среднего геометрического. Ральф Винс писал: "В реальной торговле размер проигрышей и выигрышей будут постоянно меняться. Поэтому формулы Келли не могут дать нам правильное оптимальное f". Я создал эту библиотеку для расчета оптимального f на основе среднего геометрического, используя формулы Винса.
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