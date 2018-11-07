Индикатор Mikko Breakout основан на пробое предыдущего максимального максимума или минимального минимума.

Библиотека рассчитывает оптимальное F на основе среднего геометрического. Ральф Винс писал: "В реальной торговле размер проигрышей и выигрышей будут постоянно меняться. Поэтому формулы Келли не могут дать нам правильное оптимальное f". Я создал эту библиотеку для расчета оптимального f на основе среднего геометрического, используя формулы Винса.