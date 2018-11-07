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Индикаторы

Mikko Breakout - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2248
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
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Индикатор основан на пробое предыдущего максимального максимума или минимального минимума.

Можно выбрать тип отображения:

  • Линии.
  • Бары.
  • Свечи.
  • Автоматически (отображение индикатора зависит от типа графика).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21796

Optimal F for MQL5 (per Ralph Vince) Optimal F for MQL5 (per Ralph Vince)

Библиотека рассчитывает оптимальное F на основе среднего геометрического. Ральф Винс писал: "В реальной торговле размер проигрышей и выигрышей будут постоянно меняться. Поэтому формулы Келли не могут дать нам правильное оптимальное f". Я создал эту библиотеку для расчета оптимального f на основе среднего геометрического, используя формулы Винса.

XIT Three Moving Average Cross XIT Three Moving Average Cross

Пересечение трех скользящих средних с подтверждением от MACD перед открытием ордера. Обновлено: 30.08.2018:

Trend_Score Trend_Score

Индикатор Trend Score

TMACD_Divergence TMACD_Divergence

Индикатор TMACD Divergence