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Mikko Breakout - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор основан на пробое предыдущего максимального максимума или минимального минимума.
Можно выбрать тип отображения:
- Линии.
- Бары.
- Свечи.
- Автоматически (отображение индикатора зависит от типа графика).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21796
Optimal F for MQL5 (per Ralph Vince)
Библиотека рассчитывает оптимальное F на основе среднего геометрического. Ральф Винс писал: "В реальной торговле размер проигрышей и выигрышей будут постоянно меняться. Поэтому формулы Келли не могут дать нам правильное оптимальное f". Я создал эту библиотеку для расчета оптимального f на основе среднего геометрического, используя формулы Винса.XIT Three Moving Average Cross
Пересечение трех скользящих средних с подтверждением от MACD перед открытием ордера. Обновлено: 30.08.2018:
Trend_Score
Индикатор Trend ScoreTMACD_Divergence
Индикатор TMACD Divergence