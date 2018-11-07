Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TMACD_Divergence - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2142
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор TMACD Divergence ищет и отображает дивергенции осциллятора Triangular Moving Average Convergence/Divergence.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Fast MA period - период быстрой SMA индикатора TMACD
- Slow MA period - период медленной SMA индикатора TMACD
- Applied price - цена расчёта индикатора TMACD
Сигнальная линия индикатора TMACD в расчётах не участвует
Рис.1. TMACD Divergence
Рис.2. TMACD Divergence + TMACD
Trend_Score
Индикатор Trend ScoreMikko Breakout
Индикатор Mikko Breakout основан на пробое предыдущего максимального максимума или минимального минимума.
SVSI
Индикатор SVSINormalized_Volume
Индикатор Normalized Volume