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Индикаторы

TMACD_Divergence - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2142
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Индикатор TMACD Divergence ищет и отображает дивергенции осциллятора Triangular Moving Average Convergence/Divergence.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Fast MA period - период быстрой SMA индикатора TMACD
  • Slow MA period - период медленной SMA индикатора TMACD
  • Applied price - цена расчёта индикатора TMACD

Сигнальная линия индикатора TMACD в расчётах не участвует

Рис.1. TMACD Divergence


Рис.2. TMACD Divergence + TMACD

Trend_Score Trend_Score

Индикатор Trend Score

Mikko Breakout Mikko Breakout

Индикатор Mikko Breakout основан на пробое предыдущего максимального максимума или минимального минимума.

SVSI SVSI

Индикатор SVSI

Normalized_Volume Normalized_Volume

Индикатор Normalized Volume