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Trend_Score - MetaTrader 5脚本

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Trend_Score.mq5 (10.31 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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Trend Score （趋势分数）指标是由 Tushar S. Chande 在1993年9月的S&C杂志中，文章 "Rating Trend Strength（趋势强弱评分）" 中介绍的。

它显示了趋势的动能和方向。

它有五个输入参数:

  • Price method - 使用的价格
    • Open/Close - 当前开盘价/收盘价
    • Close/Close - 过去和当前的收盘价
  • Period method - 在计算中使用范围
    • Use period(使用周期数)
    • Do not use period（不使用周期数）
  • Overbought - 超买水平
  • Oversold - 超卖水平

图 1. Period method = Use period


图 2. Period method = Do not use period

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23129

HLCrossSigForMFI HLCrossSigForMFI

HLCrossSigForMFI 是作为一个趋势指标的，因为它是用于 "捕捉" 趋势的。但是，它是一个非常复杂而包含很多信息的指标，可以在交易中排除心理上和情感上的影响。

HLCrossSigForMFI_HTF HLCrossSigForMFI_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForMFI 指标

TMACD_Divergence TMACD_Divergence

TMACD 背离指标

SVSI SVSI

SVSI 指标