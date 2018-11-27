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Trend Score （趋势分数）指标是由 Tushar S. Chande 在1993年9月的S&C杂志中，文章 "Rating Trend Strength（趋势强弱评分）" 中介绍的。
它显示了趋势的动能和方向。
它有五个输入参数:
- Price method - 使用的价格
- Open/Close - 当前开盘价/收盘价
- Close/Close - 过去和当前的收盘价
- Period method - 在计算中使用范围
- Use period(使用周期数)
- Do not use period（不使用周期数）
- Overbought - 超买水平
- Oversold - 超卖水平
图 1. Period method = Use period
图 2. Period method = Do not use period
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23129
HLCrossSigForMFI
HLCrossSigForMFI 是作为一个趋势指标的，因为它是用于 "捕捉" 趋势的。但是，它是一个非常复杂而包含很多信息的指标，可以在交易中排除心理上和情感上的影响。HLCrossSigForMFI_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForMFI 指标
TMACD_Divergence
TMACD 背离指标SVSI
SVSI 指标