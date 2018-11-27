HLCrossSigForMFI 是作为一个趋势指标的，因为它是用于 "捕捉" 趋势的。但是，它是一个非常复杂而包含很多信息的指标，可以在交易中排除心理上和情感上的影响。

在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForMFI 指标