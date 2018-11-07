Индикатор Normalized Volume - индикатор нормализованного объёма. Отображает средний объём в диапазоне баров в виде цветной гистограммы с пороговым уровнем.

Имеет два настраиваемых параметра:

Period - период нормализации

- период нормализации Threshold - пороговый уровень.