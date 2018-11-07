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Normalized_Volume - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Normalized Volume - индикатор нормализованного объёма. Отображает средний объём в диапазоне баров в виде цветной гистограммы с пороговым уровнем.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период нормализации
- Threshold - пороговый уровень.
Расчёт:
VolumeNorm = Volume / MA * 100.0
где:
MA - SMA(Volume, Period)
Volume - тиковый объём
- Если VolumeNorm больше Threshold
Столбцы гистограммы окрашены зелёным цветом
- Иначе
Столбцы гистограммы окрашены красным цветом
SVSI
Индикатор SVSITMACD_Divergence
Индикатор TMACD Divergence