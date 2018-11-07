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Индикаторы

Normalized_Volume - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1918
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор Normalized Volume - индикатор нормализованного объёма. Отображает средний объём в диапазоне баров в виде цветной гистограммы с пороговым уровнем.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период нормализации
  • Threshold - пороговый уровень.

Расчёт:

VolumeNorm = Volume / MA * 100.0

где:

MA - SMA(Volume, Period)
Volume - тиковый объём

  • Если VolumeNorm больше Threshold
    Столбцы гистограммы окрашены зелёным цветом
  • Иначе
    Столбцы гистограммы окрашены красным цветом

SVSI SVSI

Индикатор SVSI

TMACD_Divergence TMACD_Divergence

Индикатор TMACD Divergence

MA_Trend MA_Trend

Индикатор MA Trend

MA_Slope MA_Slope

Индикатор MA Slope