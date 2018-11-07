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MA_Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор MA Trend статистически сравнивает положение цены относительно веера скользящих средних, что позволяет выявить существующую тенденцию на рынке. Отображает полученные данные в отдельном окне в виде цветной гистограммы.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- First MA period - период первой скользящей средней в веере
- Step - шаг приращения периода последующих скользящих средних в веере
- MA count - количество скользящих средних в веере
- Method - метод расчёта скользящих средних
- Applied price - цена расчёта скользящих средних
Расчёт:
MA_Trend = Sum(S) / MA count
где:
- Если Close больше MA
S(N) = 1
- Если Close меньше MA
S(N) = -1
N - номер скользящей средней в веере
MA - MovingAverage(Applied price, PeriodN, Method)
PeriodN = First MA period + Step * N
Normalized_Volume
Индикатор Normalized VolumeSVSI
Индикатор SVSI
MA_Slope
Индикатор MA SlopeKey_Reversal
Индикатор Key Reversal