Индикатор-осциллятор MA Trend статистически сравнивает положение цены относительно веера скользящих средних, что позволяет выявить существующую тенденцию на рынке. Отображает полученные данные в отдельном окне в виде цветной гистограммы.

Имеет пять настраиваемых параметров:

First MA period - период первой скользящей средней в веере

- период первой скользящей средней в веере Step - шаг приращения периода последующих скользящих средних в веере

- шаг приращения периода последующих скользящих средних в веере MA count - количество скользящих средних в веере

- количество скользящих средних в веере Method - метод расчёта скользящих средних

- метод расчёта скользящих средних Applied price - цена расчёта скользящих средних