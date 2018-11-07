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Индикаторы

MA_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1933
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор MA Trend статистически сравнивает положение цены относительно веера скользящих средних, что позволяет выявить существующую тенденцию на рынке. Отображает полученные данные в отдельном окне в виде цветной гистограммы.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • First MA period - период первой скользящей средней в веере
  • Step - шаг приращения периода последующих скользящих средних в веере
  • MA count - количество скользящих средних в веере
  • Method - метод расчёта скользящих средних
  • Applied price - цена расчёта скользящих средних

Расчёт:

MA_Trend = Sum(S) / MA count

где:

  • Если Close больше MA
    S(N) = 1
  • Если Close меньше MA
    S(N) = -1

N - номер скользящей средней в веере

MA - MovingAverage(Applied price, PeriodN, Method)

PeriodN = First MA period + Step * N


Normalized_Volume Normalized_Volume

Индикатор Normalized Volume

SVSI SVSI

Индикатор SVSI

MA_Slope MA_Slope

Индикатор MA Slope

Key_Reversal Key_Reversal

Индикатор Key Reversal