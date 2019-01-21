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标准化成交量是一款显示标准化成交量值的指标。 它显示柱线范围内的平均成交量，并以带有阈值的彩色直方图形式显示。
它有两个输入参数:
- Period - 标准化周期
- Threshold - 阈值级别
计算:
VolumeNorm = Volume / MA * 100.0
其中:
MA - SMA(Volume, Period) Volume - tick volume
- 如果 VolumeNorm 大于 Threshold 直方图柱线颜色为绿。
- 否则 直方图柱线颜色为红。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23126
扁平通道
简要描述;Exp_Slow-Stoch_Duplex
两个相同的交易系统（针对多头和空头持仓）均基于 Slow-Stoch 指标信号，可以在一款智能交易系统中以不同方式配置