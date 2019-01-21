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Normalized_Volume - MetaTrader 5脚本

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标准化成交量是一款显示标准化成交量值的指标。 它显示柱线范围内的平均成交量，并以带有阈值的彩色直方图形式显示。

它有两个输入参数:

  • Period - 标准化周期
  • Threshold - 阈值级别

计算:

VolumeNorm = Volume / MA * 100.0

其中:

MA - SMA(Volume, Period)
Volume - tick volume


  • 如果 VolumeNorm 大于 Threshold
直方图柱线颜色为绿。
  • 否则
直方图柱线颜色为红。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23126

MA_Trend MA_Trend

均线趋势指标

MA_Slope MA_Slope

均线斜率指标

扁平通道 扁平通道

简要描述;

Exp_Slow-Stoch_Duplex Exp_Slow-Stoch_Duplex

两个相同的交易系统（针对多头和空头持仓）均基于 Slow-Stoch 指标信号，可以在一款智能交易系统中以不同方式配置