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Индикаторы

MA_Slope - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2313
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор Moving Average Slope - наклон скользящей средней. Отображает цветную скользящую среднюю, цвет которой зависит от величины наклона МА в пунктах между двумя ключевыми точками скользящей средней.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • Method - метод расчёта
  • Applied price - цена расчёта
  • Slope - пороговая величина наклона в пунктах для изменения цвета МА
  • Slope length - отступ первой ключевой точки в барах от текущего для определения величины наклона (разница между этими точками)

Расчёт:

MA = MovingAverage(Applied price, Period, Method)

Diff = MA - PrevMA

PrevMA - MovingAverage(Applied price, Period, Method) Slope length баров назад

  • Если Diff больше Slope
    Цвет MA зелёный
  • Если Diff меньше -Slope
    Цвет MA красный
  • Иначе
    Цвет МА серый

MA_Trend MA_Trend

Индикатор MA Trend

Normalized_Volume Normalized_Volume

Индикатор Normalized Volume

Key_Reversal Key_Reversal

Индикатор Key Reversal

Intraday_Intensity_Open_Form Intraday_Intensity_Open_Form

Индикатор Intraday Intensity Open Form