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MA_Slope - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Moving Average Slope - наклон скользящей средней. Отображает цветную скользящую среднюю, цвет которой зависит от величины наклона МА в пунктах между двумя ключевыми точками скользящей средней.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- Method - метод расчёта
- Applied price - цена расчёта
- Slope - пороговая величина наклона в пунктах для изменения цвета МА
- Slope length - отступ первой ключевой точки в барах от текущего для определения величины наклона (разница между этими точками)
Расчёт:
MA = MovingAverage(Applied price, Period, Method)
Diff = MA - PrevMA
PrevMA - MovingAverage(Applied price, Period, Method) Slope length баров назад
- Если Diff больше Slope
Цвет MA зелёный
- Если Diff меньше -Slope
Цвет MA красный
- Иначе
Цвет МА серый
MA_Trend
Индикатор MA TrendNormalized_Volume
Индикатор Normalized Volume
Key_Reversal
Индикатор Key ReversalIntraday_Intensity_Open_Form
Индикатор Intraday Intensity Open Form