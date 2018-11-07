Индикатор Moving Average Slope - наклон скользящей средней. Отображает цветную скользящую среднюю, цвет которой зависит от величины наклона МА в пунктах между двумя ключевыми точками скользящей средней.

Имеет пять настраиваемых параметров:

Period - период расчёта

- период расчёта Method - метод расчёта

- метод расчёта Applied price - цена расчёта

- цена расчёта Slope - пороговая величина наклона в пунктах для изменения цвета МА

- пороговая величина наклона в пунктах для изменения цвета МА Slope length - отступ первой ключевой точки в барах от текущего для определения величины наклона (разница между этими точками)