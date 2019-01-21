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均线趋势振荡器指标统计比较价格相对于均线扇形的位置，这可以识别当前的行情趋势。 获得的数据在单独的窗口中显示为彩色直方图。
它有五个输入参数:
- First MA period - 扇形中第一条移动平均线的周期
- Step - 扇形中更远移动平均线的周期递增步幅
- MA count - 扇形中的移动平均线数量
- Method - 移动平均线的计算方法
- Applied price - 移动平均线的计算价格
计算:
MA_Trend = Sum(S) / MA count
其中:
- 如果收盘价在均线之上 S(N) = 1
- 如果收盘价在均线之下 S(N) = -1
N - 扇形中移动平均线的数量
MA - MovingAverage(Applied price, PeriodN, Method)
PeriodN = First MA period + Step * N
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23125
MA_Slope
均线斜率指标Intraday_Intensity_Open_Form
日内密度开盘形式指标
Normalized_Volume
标准化成交量指标扁平通道
简要描述;