均线趋势振荡器指标统计比较价格相对于均线扇形的位置，这可以识别当前的行情趋势。 获得的数据在单独的窗口中显示为彩色直方图。

它有五个输入参数:

First MA period - 扇形中第一条移动平均线的周期

- 扇形中第一条移动平均线的周期 Step - 扇形中更远移动平均线的周期递增步幅

- 扇形中更远移动平均线的周期递增步幅 MA count - 扇形中的移动平均线数量

- 扇形中的移动平均线数量 Method - 移动平均线的计算方法

- 移动平均线的计算方法 Applied price - 移动平均线的计算价格