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MA_Trend - MetaTrader 5脚本

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MA_Trend.mq5 (42.22 KB) 预览
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均线趋势振荡器指标统计比较价格相对于均线扇形的位置，这可以识别当前的行情趋势。 获得的数据在单独的窗口中显示为彩色直方图。

它有五个输入参数:

  • First MA period - 扇形中第一条移动平均线的周期
  • Step - 扇形中更远移动平均线的周期递增步幅
  • MA count - 扇形中的移动平均线数量
  • Method - 移动平均线的计算方法
  • Applied price - 移动平均线的计算价格

计算:

MA_Trend = Sum(S) / MA count

其中:

  • 如果收盘价在均线之上
S(N) = 1

  • 如果收盘价在均线之下
S(N) = -1



N - 扇形中移动平均线的数量


MA - MovingAverage(Applied price, PeriodN, Method)


PeriodN = First MA period + Step * N


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23125

MA_Slope MA_Slope

均线斜率指标

Intraday_Intensity_Open_Form Intraday_Intensity_Open_Form

日内密度开盘形式指标

Normalized_Volume Normalized_Volume

标准化成交量指标

扁平通道 扁平通道

简要描述;