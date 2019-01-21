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MA_Slope - MetaTrader 5脚本

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均线斜率表示移动平均线的斜率。 指标显示彩色移动平均线，其颜色取决于移动平均线两个关键点之间的均线斜率的点值。

它有五个输入参数:

  • Period - 计算周期
  • Method - 计算方法
  • Applied price - 用于计算的价格
  • Slope - 以点数为单位的斜率阈值，之后均线颜色发生变化
  • Slope length - 从当前柱线偏移柱线数的第一个关键点，用于确定斜率值（这些点之间的差值）

计算:

MA = MovingAverage(Applied price, Period, Method)



Diff = MA - PrevMA


PrevMA - MovingAverage(Applied price, Period, Method) 之前 Slope length 根柱线




  • 如果 Diff 大于 Slope
均线颜色为绿
  • 如果 Diff 小于 -Slope
均线颜色为红
  • 否则
均线为灰色

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23124

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