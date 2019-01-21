均线斜率表示移动平均线的斜率。 指标显示彩色移动平均线，其颜色取决于移动平均线两个关键点之间的均线斜率的点值。

它有五个输入参数:

Period - 计算周期

- 计算周期 Method - 计算方法

- 计算方法 Applied price - 用于计算的价格

- 用于计算的价格 Slope - 以点数为单位的斜率阈值，之后均线颜色发生变化

- 以点数为单位的斜率阈值，之后均线颜色发生变化 Slope length - 从当前柱线偏移柱线数的第一个关键点，用于确定斜率值（这些点之间的差值）