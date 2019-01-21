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均线斜率表示移动平均线的斜率。 指标显示彩色移动平均线，其颜色取决于移动平均线两个关键点之间的均线斜率的点值。
它有五个输入参数:
- Period - 计算周期
- Method - 计算方法
- Applied price - 用于计算的价格
- Slope - 以点数为单位的斜率阈值，之后均线颜色发生变化
- Slope length - 从当前柱线偏移柱线数的第一个关键点，用于确定斜率值（这些点之间的差值）
计算:
MA = MovingAverage(Applied price, Period, Method)
Diff = MA - PrevMA
PrevMA - MovingAverage(Applied price, Period, Method) 之前 Slope length 根柱线
- 如果 Diff 大于 Slope 均线颜色为绿
- 如果 Diff 小于 -Slope 均线颜色为红
- 否则 均线为灰色
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23124
Intraday_Intensity_Open_Form
日内密度开盘形式指标ZMA
ZMA 指标
MA_Trend
均线趋势指标Normalized_Volume
标准化成交量指标