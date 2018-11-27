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Key_Reversal - MetaTrader 5脚本

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Key Reversal 形态与Engulfing（吞噬） 价格行为形态类似，包含三个柱。它们中的两个是跟随趋势的，而第三个 (key) 应当吸收之前（第二个）。

这个指标实现了一个简化的形态结构:

  • Bullish Key Reversal - 两个下降的柱和一个上升的柱 (第三个). 第三个柱的收盘价超过了前一个（第二个）柱的最高价。
  • Bearish Key Reversal - 两个上升的柱和一个下降的柱（第三个），第三个柱的手帕加比前一个柱（第二个）的最低价还要低。

它有五个输入参数:

  • Trend detection period - 关键柱之前的柱数
  • Use trend detection filter - 研究关键柱之前的柱 (Yes/No)
  • Show alerts 显示提醒(Yes/No)
  • Send mails - 发送信号电子邮件 (Yes/No)
  • Send push-notifications - 向移动设备发送推送通知 (Yes/No)

如果禁用了 Use trend detection filter ，形态就只应用于关键柱。



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23122

SVSI SVSI

SVSI 指标

TMACD_Divergence TMACD_Divergence

TMACD 背离指标

Standard Deviation smoothing Standard Deviation smoothing

平滑过的标准差

Specified_Time_Range_Candles Specified_Time_Range_Candles

Specified time range candles （指定时间范围烛形）指标