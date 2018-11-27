Key Reversal 形态与Engulfing（吞噬） 价格行为形态类似，包含三个柱。它们中的两个是跟随趋势的，而第三个 (key) 应当吸收之前（第二个）。

这个指标实现了一个简化的形态结构: Bullish Key Reversal - 两个下降的柱和一个上升的柱 (第三个). 第三个柱的收盘价超过了前一个（第二个）柱的最高价。

Bearish Key Reversal - 两个上升的柱和一个下降的柱（第三个），第三个柱的手帕加比前一个柱（第二个）的最低价还要低。

它有五个输入参数:

Trend detection period - 关键柱之前的柱数

- 关键柱之前的柱数 Use trend detection filter - 研究关键柱之前的柱 (Yes/No)

- 研究关键柱之前的柱 (Yes/No) Show alerts 显示提醒(Yes/No)



显示提醒(Yes/No) Send mails - 发送信号电子邮件 (Yes/No)

- 发送信号电子邮件 (Yes/No) Send push-notifications - 向移动设备发送推送通知 (Yes/No)

如果禁用了 Use trend detection filter ，形态就只应用于关键柱。

