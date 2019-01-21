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终极振荡器指标基于三个不同周期的动量指标：一周，两周和三周。
它有五个输入参数:
- First momentum period - 第一个动量计算周期
- Second momentum period - 第二个动量计算周期
- Third momentum period - 第三个动量计算周期
- Overbought - 超买级别
- Oversold - 超卖级别
计算:
UltimateOsc = 100.0 * ((4.0*Avg1) + (2.0*Avg2) + Avg3) / (4+2+1)
其中:
Avg1 = SumBP1 / SumTR1 Avg2 = SumBP2 / SumTR2 Avg3 = SumBP3 / SumTR3
SumBP1 - 第一个动量周期的 BP 总和 SumTR1 - 第一个动量周期的 TR 总和
SumBP2 - 第二个动量周期的 BP 总和 SumTR2 - 第二个动量周期的 TR 总和
SumBP3 - 第三个动量周期的 BP 总和 SumTR3 - 第三个动量周期的 TR 总和
BP = Close - Minimum(Low, PrevClose) TR = Maximum(High, PrevClose) - Minimum(Low, PrevClose)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23116
ROC_with_Signal_MA
带有信号移动平均线的 ROC 指标OHLC_Volume_Histo
OHLC 成交量直方图指标
ZMA
ZMA 指标Intraday_Intensity_Open_Form
日内密度开盘形式指标