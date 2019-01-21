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Ultimate_Oscillator - MetaTrader 5脚本

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终极振荡器指标基于三个不同周期的动量指标：一周，两周和三周。

它有五个输入参数:

  • First momentum period - 第一个动量计算周期
  • Second momentum period - 第二个动量计算周期
  • Third momentum period - 第三个动量计算周期
  • Overbought - 超买级别
  • Oversold - 超卖级别

计算:

UltimateOsc = 100.0 * ((4.0*Avg1) + (2.0*Avg2) + Avg3) / (4+2+1)

其中:

Avg1 = SumBP1 / SumTR1
Avg2 = SumBP2 / SumTR2
Avg3 = SumBP3 / SumTR3



SumBP1 - 第一个动量周期的 BP 总和
SumTR1 - 第一个动量周期的 TR 总和


SumBP2 - 第二个动量周期的 BP 总和
SumTR2 - 第二个动量周期的 TR 总和


SumBP3 - 第三个动量周期的 BP 总和
SumTR3 - 第三个动量周期的 TR 总和


BP = Close - Minimum(Low, PrevClose)
TR = Maximum(High, PrevClose)  -  Minimum(Low, PrevClose)




由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23116

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