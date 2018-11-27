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Specified_Time_Range_Candles - MetaTrader 5脚本
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'Specified time range candles' （指定时间范围的烛形）指标在指定的时间段（交易时间段）在价格图表上显示彩色烛形。
不在指定时间段内的烛形就按照图表显示类型中指定的方式显示。
本指标有三个输入参数:
- Start hour of the trading session - 交易时间段开始的小时
- Session length - 显示的交易时间段小时数
- Chart mode - 显示不在指定时间段的图表模式
- Bar chart（柱形图）
- Candlesticks（烛形图）
- Line chart（线形图）
图 1. Start hour of the trading session = 8, Session length = 5
图 2. Start hour of the trading session = 0, Session length = 12
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23114
Standard Deviation smoothing
平滑过的标准差Key_Reversal
Key Reversal 指标