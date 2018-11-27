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Specified_Time_Range_Candles - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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'Specified time range candles' （指定时间范围的烛形）指标在指定的时间段（交易时间段）在价格图表上显示彩色烛形。
不在指定时间段内的烛形就按照图表显示类型中指定的方式显示。

本指标有三个输入参数:

  • Start hour of the trading session - 交易时间段开始的小时
  • Session length - 显示的交易时间段小时数
  • Chart mode - 显示不在指定时间段的图表模式
    • Bar chart（柱形图）
    • Candlesticks（烛形图）
    • Line chart（线形图）

图 1. Start hour of the trading session = 8, Session length = 5


图 2. Start hour of the trading session = 0, Session length = 12


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23114

Standard Deviation smoothing Standard Deviation smoothing

平滑过的标准差

Key_Reversal Key_Reversal

Key Reversal 指标

E-Friday E-Friday

看一下每日的第一个柱。仓位的跟踪。

CCI_Bar CCI_Bar

CCI Bar 指标