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带有信号移动平均线的 ROC 振荡器指标显示 价格变化率 和信号线，计算结果作为 ROC 数据的移动平均值。
它有三个输入参数:
- ROC period - ROC 计算周期
- Signal MA period - 信号均线计算周期
- Signal MA method - 信号均线计算方法
计算:
ROC = 100.0 * (Close - CloseP) / CloseP Signal = MA(ROC, Signal MA period, Signal MA method)
其中:
CloseP = Close price as of ROC period bars ago
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23112
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