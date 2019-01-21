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ROC_with_Signal_MA - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
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等级:
(10)
已发布:
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带有信号移动平均线的 ROC 振荡器指标显示 价格变化率 和信号线，计算结果作为 ROC 数据的移动平均值。

它有三个输入参数:

  • ROC period - ROC 计算周期
  • Signal MA period - 信号均线计算周期
  • Signal MA method - 信号均线计算方法

计算:

ROC = 100.0 * (Close - CloseP) / CloseP
Signal = MA(ROC, Signal MA period, Signal MA method)

其中:

CloseP = Close price as of ROC period bars ago

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23112

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