代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

CCI_Bar - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1595
等级:
(12)
已发布:
CCI_Bar.mq5 (20.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

CCI Bar 信号指标. 这个指标显示了CCI指标相对于超卖/超买水平状态的彩色图 (高于/低于/向上交叉/向下交叉).

它有五个输入参数:

  • CCI period - CCI 计算周期数
  • Overbought - 超买水平
  • Oversold - 超卖水平
  • Buy entry level - 买入入场水平
  • Sell entry level - 卖出入场水平
  • 如果 CCI 的值在超买/超卖水平之间
    • 如果CCI值正在增加，就使用蓝色信号指针
    • 如果 CCI 在下降，就设置橙色信号指针
  • 如果 CCI 值超过了超卖/超买水平，就设置灰色的信号箭头
  • 如果买入信号水平被向上交叉，就设置绿色信号指针
  • 如果卖出水平向下交叉，就设置红色指针。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23104

E-Friday E-Friday

看一下每日的第一个柱。仓位的跟踪。

Specified_Time_Range_Candles Specified_Time_Range_Candles

Specified time range candles （指定时间范围烛形）指标

SpearmanRankCorrelation_Histogram_HTF SpearmanRankCorrelation_Histogram_HTF

在输入参数中含有时段选择选项的 SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标

SpearmanRankCorrelation_Histogram SpearmanRankCorrelation_Histogram

以彩色柱形图形式实现的 SpearmanRankCorrelation 指标