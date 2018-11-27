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CCI Bar 信号指标. 这个指标显示了CCI指标相对于超卖/超买水平状态的彩色图 (高于/低于/向上交叉/向下交叉).
它有五个输入参数:
- CCI period - CCI 计算周期数
- Overbought - 超买水平
- Oversold - 超卖水平
- Buy entry level - 买入入场水平
- Sell entry level - 卖出入场水平
- 如果 CCI 的值在超买/超卖水平之间
- 如果CCI值正在增加，就使用蓝色信号指针
- 如果 CCI 在下降，就设置橙色信号指针
- 如果 CCI 值超过了超卖/超买水平，就设置灰色的信号箭头
- 如果买入信号水平被向上交叉，就设置绿色信号指针
- 如果卖出水平向下交叉，就设置红色指针。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23104
E-Friday
看一下每日的第一个柱。仓位的跟踪。Specified_Time_Range_Candles
Specified time range candles （指定时间范围烛形）指标
SpearmanRankCorrelation_Histogram_HTF
在输入参数中含有时段选择选项的 SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标SpearmanRankCorrelation_Histogram
以彩色柱形图形式实现的 SpearmanRankCorrelation 指标