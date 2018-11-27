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在输入参数中带有时段选择选项的 SR-RateIndicator 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标正确运行, 应当把 SR-RateIndicator.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. SR-RateIndicator_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23097
SR-RateIndicator_Alert
SR-RateIndicator 指标，在柱形图突破了超买/超卖水平的时候提供了提醒，发送电子邮件和推送通知功能。SpearmanRankCorrelation_Histogram
以彩色柱形图形式实现的 SpearmanRankCorrelation 指标
Open Close
另一个基于当前烛形高于或者低于之前烛形策略的版本Time_Bar_Custom_Monthly
简要描述