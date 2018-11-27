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指标

SR-RateIndicator_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
OneSideGaussian.mqh (12.98 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
SR-RateIndicator.mq5 (13.84 KB) 预览
SR-RateIndicator_HTF.mq5 (20.27 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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在输入参数中带有时段选择选项的 SR-RateIndicator 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)

为了使指标正确运行, 应当把 SR-RateIndicator.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图 1. SR-RateIndicator_HTF 指标

图 1. SR-RateIndicator_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23097

SR-RateIndicator_Alert SR-RateIndicator_Alert

SR-RateIndicator 指标，在柱形图突破了超买/超卖水平的时候提供了提醒，发送电子邮件和推送通知功能。

SpearmanRankCorrelation_Histogram SpearmanRankCorrelation_Histogram

以彩色柱形图形式实现的 SpearmanRankCorrelation 指标

Open Close Open Close

另一个基于当前烛形高于或者低于之前烛形策略的版本

Time_Bar_Custom_Monthly Time_Bar_Custom_Monthly

简要描述