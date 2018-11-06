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Индикаторы

Time_Bar_Custom_Monthly - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в месяц в фиксированный в настройках момент времени. Отрисовка линий происходит с помощью индикаторных буферов и типа графического построения DRAW_HISTOGRAM2. Целесообразно располагать этот индикатор на основном графике до установки на него других индикаторов.


Рис.1. Индикатор Time_Bar_Custom_Monthly в основном окне графика

Рис.1. Индикатор Time_Bar_Custom_Monthly в основном окне графика


Вполне допустимо располагать индикатор и в дополнительных окнах других индикаторов, просто накидывая его на эти окна из окна навигатора.

Рис.2. Time_Bar_Custom_Monthly в дополнительном окне графика другого индикатора

Рис.2. Time_Bar_Custom_Monthly в дополнительном окне графика другого индикатора

Executer AC Executer AC

Торговая система на индикаторе iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC)

InvertBar_Plus InvertBar_Plus

График текущего финансового инструмента в перевернутом виде с отображением ценовых уровней Ask и Bid в виде цветных баров в дополнительном окне

Open Close Open Close

Ещё одна вариация на тему: текущая свеча выше (или ниже) предыдущей

SR-RateIndicator_HTF SR-RateIndicator_HTF

Индикатор SR-RateIndicator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах