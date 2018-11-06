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Time_Bar_Custom_Monthly - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в месяц в фиксированный в настройках момент времени. Отрисовка линий происходит с помощью индикаторных буферов и типа графического построения DRAW_HISTOGRAM2. Целесообразно располагать этот индикатор на основном графике до установки на него других индикаторов.
Рис.1. Индикатор Time_Bar_Custom_Monthly в основном окне графика
Вполне допустимо располагать индикатор и в дополнительных окнах других индикаторов, просто накидывая его на эти окна из окна навигатора.
Рис.2. Time_Bar_Custom_Monthly в дополнительном окне графика другого индикатора
Торговая система на индикаторе iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC)InvertBar_Plus
График текущего финансового инструмента в перевернутом виде с отображением ценовых уровней Ask и Bid в виде цветных баров в дополнительном окне
Ещё одна вариация на тему: текущая свеча выше (или ниже) предыдущейSR-RateIndicator_HTF
Индикатор SR-RateIndicator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах