Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в месяц в фиксированный в настройках момент времени. Отрисовка линий происходит с помощью индикаторных буферов и типа графического построения DRAW_HISTOGRAM2. Целесообразно располагать этот индикатор на основном графике до установки на него других индикаторов.









Рис.1. Индикатор Time_Bar_Custom_Monthly в основном окне графика





Вполне допустимо располагать индикатор и в дополнительных окнах других индикаторов, просто накидывая его на эти окна из окна навигатора.







Рис.2. Time_Bar_Custom_Monthly в дополнительном окне графика другого индикатора