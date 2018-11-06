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Executer AC - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Alex
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник использует индикатор iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC). Работает только в момент рождения нового бара. В рынке держит не более одной позиции - поэтому может работать и на неттинговых и на хэдж-счетах.
Расчёт лота производится на основе торговой истории за последние History days дней (также участвуют параметры Maximum Risk in percentage и Descrease factor).
В советнике реализованы несколько сигналов для BUY и SELL (здесь массив ac[] - это значения индикатора AC)
сигналы BUY:
//--- indicator AC go UP if(ac[1]>0.0 && ac[2]>0.0) { //--- check signal BUY if(ac[1]>ac[2] && ac[2]>ac[3]) { *** } *** } //--- indicator AC go DOWN if(ac[1]<0 && ac[2]<0) { //--- check signal BUY if(ac[1]>ac[2] && ac[2]>ac[3] && ac[3]>ac[4]) { *** } *** } //--- indicator AC crosses zero from top to bottom if(ac[1]>0.0 && ac[2]<0.0) { *** } ***
сигналы SELL:
//--- indicator AC go UP if(ac[1]>0.0 && ac[2]>0.0) { *** //--- check signal SELL if(ac[1]<ac[2] && ac[2]<ac[3] && ac[3]<ac[4]) { *** } //--- indicator AC go DOWN if(ac[1]<0 && ac[2]<0) { *** //--- check signal SELL if(ac[1]<ac[2] && ac[2]<ac[3]) { *** } } *** //--- indicator AC crosses zero bottom up if(ac[1]<0.0 && ac[2]>0.0) { *** }
Пример открытия BUY:
График текущего финансового инструмента в перевернутом виде с отображением ценовых уровней Ask и Bid в виде цветных баров в дополнительном окнеBronze Warrioir
Использует индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iWPR (Williams’ Percent Range, %R) и пользовательский индикатор DayImpuls.
Краткое описаниеOpen Close
Ещё одна вариация на тему: текущая свеча выше (или ниже) предыдущей