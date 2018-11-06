Executer AC

Автор идеи - Alex

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует индикатор iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC). Работает только в момент рождения нового бара. В рынке держит не более одной позиции - поэтому может работать и на неттинговых и на хэдж-счетах.

Расчёт лота производится на основе торговой истории за последние History days дней (также участвуют параметры Maximum Risk in percentage и Descrease factor).

В советнике реализованы несколько сигналов для BUY и SELL (здесь массив ac[] - это значения индикатора AC)

сигналы BUY:

if (ac[ 1 ]> 0.0 && ac[ 2 ]> 0.0 ) { if (ac[ 1 ]>ac[ 2 ] && ac[ 2 ]>ac[ 3 ]) { *** } *** } if (ac[ 1 ]< 0 && ac[ 2 ]< 0 ) { if (ac[ 1 ]>ac[ 2 ] && ac[ 2 ]>ac[ 3 ] && ac[ 3 ]>ac[ 4 ]) { *** } *** } if (ac[ 1 ]> 0.0 && ac[ 2 ]< 0.0 ) { *** } ***

сигналы SELL:

if (ac[ 1 ]> 0.0 && ac[ 2 ]> 0.0 ) { if (ac[ 1 ]<ac[ 2 ] && ac[ 2 ]<ac[ 3 ] && ac[ 3 ]<ac[ 4 ]) { *** } if (ac[ 1 ]< 0 && ac[ 2 ]< 0 ) { *** if (ac[ 1 ]<ac[ 2 ] && ac[ 2 ]<ac[ 3 ]) { *** } } *** if (ac[ 1 ]< 0.0 && ac[ 2 ]> 0.0 ) { *** }

Пример открытия BUY:



