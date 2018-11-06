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Executer AC - эксперт для MetaTrader 5

Executer1 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1566
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Автор идеи - Alex

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует индикатор iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC). Работает только в момент рождения нового бара. В рынке держит не более одной позиции - поэтому может работать и на неттинговых и на хэдж-счетах.

Расчёт лота производится на основе торговой истории за последние History days дней (также участвуют параметры Maximum Risk in percentage и Descrease factor).

В советнике реализованы несколько сигналов для BUY и SELL (здесь массив ac[] - это значения индикатора AC)

сигналы BUY:

      //--- indicator AC go UP
      if(ac[1]>0.0 && ac[2]>0.0)
        {
         //--- check signal BUY
         if(ac[1]>ac[2] && ac[2]>ac[3])
           {
            ***
           }
         ***
        }
      //--- indicator AC go DOWN
      if(ac[1]<0 && ac[2]<0)
        {
         //--- check signal BUY
         if(ac[1]>ac[2] && ac[2]>ac[3] && ac[3]>ac[4])
           {
            ***
           }
         ***
        }
      //--- indicator AC crosses zero from top to bottom
      if(ac[1]>0.0 && ac[2]<0.0)
        {
         ***
        }
      ***

сигналы SELL:

      //--- indicator AC go UP
      if(ac[1]>0.0 && ac[2]>0.0)
        {
         ***
         //--- check signal SELL
         if(ac[1]<ac[2] && ac[2]<ac[3] && ac[3]<ac[4])
           {
            ***
        }
      //--- indicator AC go DOWN
      if(ac[1]<0 && ac[2]<0)
        {
         ***
         //--- check signal SELL
         if(ac[1]<ac[2] && ac[2]<ac[3])
           {
            ***
           }
        }
      ***
      //--- indicator AC crosses zero bottom up
      if(ac[1]<0.0 && ac[2]>0.0)
        {
         ***
        }

Пример открытия BUY:

Executer AC

InvertBar_Plus InvertBar_Plus

График текущего финансового инструмента в перевернутом виде с отображением ценовых уровней Ask и Bid в виде цветных баров в дополнительном окне

Bronze Warrioir Bronze Warrioir

Использует индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iWPR (Williams’ Percent Range, %R) и пользовательский индикатор DayImpuls.

Time_Bar_Custom_Monthly Time_Bar_Custom_Monthly

Краткое описание

Open Close Open Close

Ещё одна вариация на тему: текущая свеча выше (или ниже) предыдущей