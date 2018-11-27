思路来自于 - Ilnaz

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个EA会分析烛形#1和#2。

对于卖出的建仓和平仓实例

建仓条件 - 在市场上没有仓位

if ((rates[ 1 ].open>rates[ 2 ].open) && (rates[ 1 ].close<rates[ 2 ].close)) { double lot=TradeSizeOptimized(); OpenBuy(lot, 0.0 , 0.0 ); return ; } if ((rates[ 1 ].open<rates[ 2 ].open) && (rates[ 1 ].close>rates[ 2 ].close)) { double lot=TradeSizeOptimized(); OpenSell(lot, 0.0 , 0.0 ); return ; }

如果有开启的仓位，检查平仓条件