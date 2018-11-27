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EA

Open Close - MetaTrader 5EA

zan | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
2538
等级:
(17)
已发布:
Open Close.mq5 (25.33 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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思路来自于 - Ilnaz

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个EA会分析烛形#1和#2。

对于卖出的建仓和平仓实例

建仓条件 - 在市场上没有仓位

      //--- 买入
      if((rates[1].open>rates[2].open) && (rates[1].close<rates[2].close))
        {
         double lot=TradeSizeOptimized();
         OpenBuy(lot,0.0,0.0);
         return;
        }
      //--- 卖出
      if((rates[1].open<rates[2].open) && (rates[1].close>rates[2].close))
        {
         double lot=TradeSizeOptimized();
         OpenSell(lot,0.0,0.0);
         return;
        }

如果有开启的仓位，检查平仓条件

      if(rates[1].open<rates[2].open && (rates[1].close<rates[2].close))
        {
         ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY);
         return;
        }
      if(rates[1].open>rates[2].open && (rates[1].close>rates[2].close))
        {
         ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL);
         return;
        }

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23090

SR-RateIndicator_HTF SR-RateIndicator_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 SR-RateIndicator 指标

SR-RateIndicator_Alert SR-RateIndicator_Alert

SR-RateIndicator 指标，在柱形图突破了超买/超卖水平的时候提供了提醒，发送电子邮件和推送通知功能。

Time_Bar_Custom_Monthly Time_Bar_Custom_Monthly

简要描述

InvertBar_Plus InvertBar_Plus

当前金融资产工具的反向图表，在另一个窗口中以彩色柱的形式显示卖家报价和买家报价水平