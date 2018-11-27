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Open Close - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2538
- 等级:
-
- 已发布:
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思路来自于 - Ilnaz
mq5 代码作者 - barabashkakvn
这个EA会分析烛形#1和#2。
对于卖出的建仓和平仓实例
建仓条件 - 在市场上没有仓位
//--- 买入 if((rates[1].open>rates[2].open) && (rates[1].close<rates[2].close)) { double lot=TradeSizeOptimized(); OpenBuy(lot,0.0,0.0); return; } //--- 卖出 if((rates[1].open<rates[2].open) && (rates[1].close>rates[2].close)) { double lot=TradeSizeOptimized(); OpenSell(lot,0.0,0.0); return; }
如果有开启的仓位，检查平仓条件
if(rates[1].open<rates[2].open && (rates[1].close<rates[2].close)) { ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY); return; } if(rates[1].open>rates[2].open && (rates[1].close>rates[2].close)) { ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL); return; }
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23090
SR-RateIndicator_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 SR-RateIndicator 指标SR-RateIndicator_Alert
SR-RateIndicator 指标，在柱形图突破了超买/超卖水平的时候提供了提醒，发送电子邮件和推送通知功能。
Time_Bar_Custom_Monthly
简要描述InvertBar_Plus
当前金融资产工具的反向图表，在另一个窗口中以彩色柱的形式显示卖家报价和买家报价水平