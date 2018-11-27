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Time_Bar_Custom_Monthly - MetaTrader 5脚本
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指标在每个月指定的时间画出一条垂直线。线是使用指标缓冲区和 DRAW_HISTOGRAM2 图形创建类型画出来的。推荐在把其它指标附加在主图表之前就设置此指标。
图 1. 在主图表窗口中的 Time_Bar_Custom_Monthly 指标
您也可以把指标放在其它指标的窗口中，只要简单地把它从导航器窗口拖曳到这些窗口中就可以了。
图 2. 在另外指标的额外窗口中的 Time_Bar_Custom_Monthly 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23089
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另一个基于当前烛形高于或者低于之前烛形策略的版本SR-RateIndicator_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 SR-RateIndicator 指标
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当前金融资产工具的反向图表，在另一个窗口中以彩色柱的形式显示卖家报价和买家报价水平Executer AC
基于 iAC 指标 (加速/减速，加速/减速振荡指标，AC) 的交易系统