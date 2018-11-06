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Индикаторы

InvertBar_Plus - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1480
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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График текущего финансового инструмента в перевернутом виде с отображением ценовых уровней Ask и Bid в виде цветных баров в дополнительном окне.

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input bool AskShow=true;                       // отображать Ask
input color AskColor=clrBlue;                  // цвет линии Ask
input ENUM_LINE_STYLE AskStyle=STYLE_SOLID;    // стиль линии Ask
input bool BidShow=true;                       // отображать  Bid
input color BidColor=clrRed;                   // цвет линии  Bid
input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID;    // стиль линии Bid
input int IndicatorDigits=6;                   // формат точности отображения индикатора


Рис.1. Индикатор Bar_Plus

Рис.1. Индикатор Bar_Plus

Bronze Warrioir Bronze Warrioir

Использует индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iWPR (Williams’ Percent Range, %R) и пользовательский индикатор DayImpuls.

DayImpuls DayImpuls

Индикатор поиска импульса. Применяется MovingAverages.mqh

Executer AC Executer AC

Торговая система на индикаторе iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC)

Time_Bar_Custom_Monthly Time_Bar_Custom_Monthly

Краткое описание