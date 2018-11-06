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InvertBar_Plus - индикатор для MetaTrader 5
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График текущего финансового инструмента в перевернутом виде с отображением ценовых уровней Ask и Bid в виде цветных баров в дополнительном окне.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input bool AskShow=true; // отображать Ask input color AskColor=clrBlue; // цвет линии Ask input ENUM_LINE_STYLE AskStyle=STYLE_SOLID; // стиль линии Ask input bool BidShow=true; // отображать Bid input color BidColor=clrRed; // цвет линии Bid input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID; // стиль линии Bid input int IndicatorDigits=6; // формат точности отображения индикатора
Рис.1. Индикатор Bar_Plus
Bronze Warrioir
Использует индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iWPR (Williams’ Percent Range, %R) и пользовательский индикатор DayImpuls.DayImpuls
Индикатор поиска импульса. Применяется MovingAverages.mqh
Executer AC
Торговая система на индикаторе iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC)Time_Bar_Custom_Monthly
Краткое описание