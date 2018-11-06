График текущего финансового инструмента в перевернутом виде с отображением ценовых уровней Ask и Bid в виде цветных баров в дополнительном окне.

input bool AskShow= true ; input color AskColor= clrBlue ; input ENUM_LINE_STYLE AskStyle= STYLE_SOLID ; input bool BidShow= true ; input color BidColor= clrRed ; input ENUM_LINE_STYLE BidStyle= STYLE_SOLID ; input int IndicatorDigits = 6 ;









Рис.1. Индикатор Bar_Plus