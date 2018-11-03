Автор идеи - Vladimir Khlystov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Простой советник по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). В рынке держит не более одной позиции - поэтому может применяться и на неттинговых и на хэдж-счетах.

Сначала ищется сигнальный бар: в момент рождения нового бара (это бар #0) проверяем пересёк ли индикатор MACD на баре #1 нулевую линию. Если есть пересечение - значит сигнальный бар найден. Пример сигнального "SELL" бара:





Как только сигнальный бар найден - запоминаем цены High и Low сигнального бара и ожидаем когда цена пробьёт одну из цен. На примере сигнального бара "SELL": если цена пробьёт Low - открываем позицию SELL,





если же цена пробьёт High - сбрасываем сигнал SELL.