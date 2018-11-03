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Simple EA MA plus MACD - эксперт для MetaTrader 5

cmillion | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1981
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
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Автор идеи - Vladimir Khlystov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Простой советник по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). В рынке держит не более одной позиции - поэтому может применяться и на неттинговых и на хэдж-счетах.

Сначала ищется сигнальный бар: в момент рождения нового бара (это бар #0) проверяем пересёк ли индикатор MACD на баре #1 нулевую линию. Если есть пересечение - значит сигнальный бар найден. Пример сигнального "SELL" бара:

Signal "SELL" bar

Как только сигнальный бар найден - запоминаем цены High и Low сигнального бара и ожидаем когда цена пробьёт одну из цен. На примере сигнального бара "SELL": если цена пробьёт Low - открываем позицию SELL,

Open SELL

если же цена пробьёт High - сбрасываем сигнал SELL.

Parabolic SAR EA Parabolic SAR EA

Торговля по индикатору iSAR (Parabolic SAR).

Breakeven v3 Breakeven v3

Перевод позиций в безубыток

FT CCI MA FT CCI MA

Советник на базе индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMA (Moving Average, MA).

DayImpuls DayImpuls

Индикатор поиска импульса. Применяется MovingAverages.mqh