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Breakeven v3 - эксперт для MetaTrader 5

todem | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2850
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Автор идеи - Dmitry Tolmachev

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник переводит каждую отдельную позицию в безубыток.

Breakeven v3

BADX BADX

Используются индикаторы iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iBands (Bollinger Bands, BB)

Pendulum Pendulum

Маятник. Постоянное открытие позиций.

Parabolic SAR EA Parabolic SAR EA

Торговля по индикатору iSAR (Parabolic SAR).

Simple EA MA plus MACD Simple EA MA plus MACD

Краткое описание