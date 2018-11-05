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Индикаторы

DayImpuls - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1900
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор отрисовывает линию Close - Open за период усреднения averaging period в отдельном окне. Линия проходит двойное сглаживание по алгоритмы EMA.

DayImpuls

FT CCI MA FT CCI MA

Советник на базе индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMA (Moving Average, MA).

Simple EA MA plus MACD Simple EA MA plus MACD

Краткое описание

Bronze Warrioir Bronze Warrioir

Использует индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iWPR (Williams’ Percent Range, %R) и пользовательский индикатор DayImpuls.

InvertBar_Plus InvertBar_Plus

График текущего финансового инструмента в перевернутом виде с отображением ценовых уровней Ask и Bid в виде цветных баров в дополнительном окне