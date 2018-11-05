Советник на базе индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMA (Moving Average, MA).

Использует индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iWPR (Williams’ Percent Range, %R) и пользовательский индикатор DayImpuls.

График текущего финансового инструмента в перевернутом виде с отображением ценовых уровней Ask и Bid в виде цветных баров в дополнительном окне