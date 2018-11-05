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DayImpuls - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
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Индикатор отрисовывает линию Close - Open за период усреднения averaging period в отдельном окне. Линия проходит двойное сглаживание по алгоритмы EMA.
FT CCI MA
Советник на базе индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMA (Moving Average, MA).Simple EA MA plus MACD
Краткое описание
Bronze Warrioir
Использует индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iWPR (Williams’ Percent Range, %R) и пользовательский индикатор DayImpuls.InvertBar_Plus
График текущего финансового инструмента в перевернутом виде с отображением ценовых уровней Ask и Bid в виде цветных баров в дополнительном окне