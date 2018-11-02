Parabolic SAR EA

Автор идеи - Victor Lukashuck

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует сигналы индикатора iSAR (Parabolic SAR) на баре Bar current с таймфрейма Work timeframe. В рынке не более одной позиции - поэтому может применяться как на неттинговых, так и на хэдж-счетах.

Сигнал к открытия является одновременно сигналом на закрытие противоположной позиции. Если есть противоположная позиция, то сначала она закрывается и только потом открывается новая позиция в направлении сигнала.



