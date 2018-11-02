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Parabolic SAR EA - эксперт для MetaTrader 5

lukas1 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3157
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Автор идеи - Victor Lukashuck

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует сигналы индикатора iSAR (Parabolic SAR) на баре Bar current с таймфрейма Work timeframe. В рынке не более одной позиции - поэтому может применяться как на неттинговых, так и на хэдж-счетах.

Сигнал к открытия является одновременно сигналом на закрытие противоположной позиции. Если есть противоположная позиция, то сначала она закрывается и только потом открывается новая позиция в направлении сигнала.

Parabolic SAR EA

Breakeven v3 Breakeven v3

Перевод позиций в безубыток

BADX BADX

Используются индикаторы iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iBands (Bollinger Bands, BB)

Simple EA MA plus MACD Simple EA MA plus MACD

Краткое описание

FT CCI MA FT CCI MA

Советник на базе индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMA (Moving Average, MA).