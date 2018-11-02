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Parabolic SAR EA - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3157
- Рейтинг:
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- Опубликован:
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Автор идеи - Victor Lukashuck
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник использует сигналы индикатора iSAR (Parabolic SAR) на баре Bar current с таймфрейма Work timeframe. В рынке не более одной позиции - поэтому может применяться как на неттинговых, так и на хэдж-счетах.
Сигнал к открытия является одновременно сигналом на закрытие противоположной позиции. Если есть противоположная позиция, то сначала она закрывается и только потом открывается новая позиция в направлении сигнала.
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