Автор идеи - Василий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMA (Moving Average, MA).

Когда MA показывает рост то работает индикатор iCCI: -100 на покупку и 200 на продажу!

Когда MA показывает вниз то работает индикатор iCCI: 100 на продажу и -200 на покупку!

Таким образом при сильных движениях "неправильные" сделки уже меньше и потом пытается взять остаток движения!

Можно включать временной интервал для торговли (параметр Use Time interval включает/выключает использование временного интервала). Временной интервал задаётся от Start hour до End hour. Причём можно задавать временной интервал как внутри суток, так и с переходом через сутки. Пример дан в функции определения временного интервала:

bool TimeControl( void ) { MqlDateTime STimeCurrent; datetime time_current= TimeCurrent (); if (time_current== D'1970.01.01 00:00' ) return ( false ); TimeToStruct (time_current,STimeCurrent); if (InpStartHour<InpEndHour) { if (STimeCurrent.hour>=InpStartHour && STimeCurrent.hour<InpEndHour) return ( true ); } else if (InpStartHour>InpEndHour) { if (STimeCurrent.hour>=InpStartHour || STimeCurrent.hour<InpEndHour) return ( true ); } else return ( false ); return ( false ); }







