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Советники

FT CCI MA - эксперт для MetaTrader 5

basile | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1645
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Автор идеи - Василий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMA (Moving Average, MA).

Когда MA показывает рост то работает индикатор iCCI: -100 на покупку и 200 на продажу!

Когда MA показывает вниз то работает индикатор iCCI: 100 на продажу и -200 на покупку!

Таким образом при сильных движениях "неправильные" сделки уже меньше и потом пытается взять остаток движения!

Можно включать временной интервал для торговли (параметр Use Time interval включает/выключает использование временного интервала). Временной интервал задаётся от Start hour до End hour. Причём можно задавать временной интервал как внутри суток, так и с переходом через сутки. Пример дан в функции определения временного интервала:

//+------------------------------------------------------------------+
//| TimeControl                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TimeControl(void)
  {
   MqlDateTime STimeCurrent;
   datetime time_current=TimeCurrent();
   if(time_current==D'1970.01.01 00:00')
      return(false);
   TimeToStruct(time_current,STimeCurrent);
   if(InpStartHour<InpEndHour) // intraday time interval
     {
/*
Example:
input uchar    InpStartHour      = 5;        // Start hour
input uchar    InpEndHour        = 10;       // End hour
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15
_  _  _  _  _  +  +  +  +  +  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  +  +  +  +  +  _  _  _  _  _  _
*/
      if(STimeCurrent.hour>=InpStartHour && STimeCurrent.hour<InpEndHour)
         return(true);
     }
   else if(InpStartHour>InpEndHour) // time interval with the transition in a day
     {
/*
Example:
input uchar    InpStartHour      = 10;       // Start hour
input uchar    InpEndHour        = 5;        // End hour
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  _  _  _  _  _  +  +  +  +  +  +
*/
      if(STimeCurrent.hour>=InpStartHour || STimeCurrent.hour<InpEndHour)
         return(true);
     }
   else
      return(false);
//---
   return(false);
  }



Simple EA MA plus MACD Simple EA MA plus MACD

Краткое описание

Parabolic SAR EA Parabolic SAR EA

Торговля по индикатору iSAR (Parabolic SAR).

DayImpuls DayImpuls

Индикатор поиска импульса. Применяется MovingAverages.mqh

Bronze Warrioir Bronze Warrioir

Использует индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iWPR (Williams’ Percent Range, %R) и пользовательский индикатор DayImpuls.