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FT CCI MA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Василий
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник использует индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMA (Moving Average, MA).
Когда MA показывает рост то работает индикатор iCCI: -100 на покупку и 200 на продажу!
Когда MA показывает вниз то работает индикатор iCCI: 100 на продажу и -200 на покупку!
Таким образом при сильных движениях "неправильные" сделки уже меньше и потом пытается взять остаток движения!
Можно включать временной интервал для торговли (параметр Use Time interval включает/выключает использование временного интервала). Временной интервал задаётся от Start hour до End hour. Причём можно задавать временной интервал как внутри суток, так и с переходом через сутки. Пример дан в функции определения временного интервала:
//+------------------------------------------------------------------+ //| TimeControl | //+------------------------------------------------------------------+ bool TimeControl(void) { MqlDateTime STimeCurrent; datetime time_current=TimeCurrent(); if(time_current==D'1970.01.01 00:00') return(false); TimeToStruct(time_current,STimeCurrent); if(InpStartHour<InpEndHour) // intraday time interval { /* Example: input uchar InpStartHour = 5; // Start hour input uchar InpEndHour = 10; // End hour 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 _ _ _ _ _ + + + + + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + + + + _ _ _ _ _ _ */ if(STimeCurrent.hour>=InpStartHour && STimeCurrent.hour<InpEndHour) return(true); } else if(InpStartHour>InpEndHour) // time interval with the transition in a day { /* Example: input uchar InpStartHour = 10; // Start hour input uchar InpEndHour = 5; // End hour 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + _ _ _ _ _ + + + + + + */ if(STimeCurrent.hour>=InpStartHour || STimeCurrent.hour<InpEndHour) return(true); } else return(false); //--- return(false); }
Краткое описаниеParabolic SAR EA
Торговля по индикатору iSAR (Parabolic SAR).
Индикатор поиска импульса. Применяется MovingAverages.mqhBronze Warrioir
Использует индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iWPR (Williams’ Percent Range, %R) и пользовательский индикатор DayImpuls.